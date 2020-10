Comunali a Tremestieri, Giarrusso (M5s): "Un furto di democrazia"

"Solo che per presentarsi con queste «liste» fasulle avrebbero dovuto raccogliere le firme, e pare che non abbiano rispettato le regole, tanto che le elezioni sono state sospese. Dopo questo clamoroso schiaffo alla democrazia, i cittadini di Tremestieri rischiano di subire il secondo: le stesse persone protagoniste di questa squallida pantomima, oggi vogliono partecipare con il vero simbolo del partito che avevano cercato di camuffare, aggirando così la raccolta firme", lo denuncia l'europarlamentare M5s, Dino Giarrusso.

"Crediamo che questo sia profondamente scorretto e che alle elezioni possa presentarsi solo chi ha rispettato le regole, non chi ha tentato di aggirarle - prosegue -. La nostra era l’unica lista regolare e questa verità non va nascosta ai cittadini di Tremestieri, sebbene Musumeci stia cercando di rimettere in gioco chi non ne ha diritto. D’altronde - sottolinea ancora Giarrusso - se si fosse trattato di una competizione sportiva, gli irregolari sarebbero stati squalificati, ed è questa l’unica strada percorribile: premiare chi rispetta la legge ed escludere chi non lo fa".

Una questione su cui vuole vederci chiaro tutto il MoVimento 5 Stelle, che si sta muovendo non solo a livello europeo con Dino Giarrusso, ma anche a livello nazionale con Giulia Grillo e a livello regionale con Jose Marano e Gianina Ciancio.

"Non si può permettere che gli elettori non sappiano chi avrebbe commesso gli illeciti - aggiunge la candidata sindaco Pulvirenti, Nè, tantomeno, si può permettere che gli stessi abbiano agio a presentarsi nuovamente alle elezioni. E’ una presa in giro della cittadinanza e noi non lo possiamo accettare - evidenzia - per questo continueremo ad agire affinchè questo scandalo sia scoperchiato». Non escludono altri atti, gli esponenti del MoVimento 5 Stelle. «Non smetteremo di vigilare e denunciare gli strani fatti che accadono alle falde dell’Etna, e se serve ricorreremo al TAR - conclude l’europarlamentare - affinchè la popolazione di Tremestieri possa liberamente scegliere il nuovo sindaco, senza inganni".

