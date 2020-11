Bronte, si insedia la Giunta comunale: nominati 4 assessori

Insediata la giunta comunale di Bronte, il sindaco Pino Firrarello ha, infatti, completato la squadra con gli altri 4 dei 5 assessori. Dopo la nomina del vice sindaco Antonio Leanza (Uniti per Bronte), di tre settimane fa, in giunta entrano Roberto Landro e Marco Samperi (indicati in campagna elettorale), Alessia Capace (prima non eletta della lista Progetto Bronte) e Angelica Prestianni (consigliere comunale della lista Bronte riparte).

Nella distribuzione delle deleghe, Firrarello ha mantenuto per se i Servizi sociali, al suo vice Leanza, invece, ha assegnato: Bilancio, Tributi, Pianificazione finanziaria, Ciclo rifiuti, Trasparenza, Legalità, Rapporti con i sindacati - Polizia locale e viabilità.

Agli altri assessori vanno le deleghe di seguito elencate.

Landro: Programmazione e pianificazione urbanistica, Sviluppo economico, Fondi europei, Lavori pubblici, Servizio idrico integrato, Energia e fonti rinnovabili, Rapporti con enti.

Samperi: Politiche giovanili, Manutenzione, Verde pubblico, Decoro urbano, Sport, Turismo, Sviluppo Sostenibile, Patrimonio storico e culturale (Castello Nelson, Pinacoteca, Biblioteca Borbonica, Collegio Capizzi).

Capace: Attività produttive, Agricoltura, Artigianato, Lavoro, Politiche culturali, Istruzione, Protezione civile, Risorse umane, Benessere e qualità della vita, Pari opportunità, Diritti civili.

Prestianni: Diritto alla salute, Emergenze Covid, Digitalizzazione, Smart city, Autoparco, Demanio, Patrimonio e Provveditorato, Servizi cimiteriali, Fiere e mercati, Arte, Creatività.

La giunta sarà presentata al Consiglio comunale lunedì prossimo alle 16, in occasione dell’insediamento dell’assemblea cittadina, che si terrà al Collegio Capizzi, nella Pinacoteca Nunzio Sciavarrello, anziché nell’aula consiliare del Palazzo municipale.

Il sindaco Pino Firrarello ha dichiarato: «Ringrazio tutti per essersi messi a disposizione del paese con senso del dovere e responsabilità. È una bella squadra, composta da donne e uomini capaci, rappresentativi di una comunità meravigliosa, qual è Bronte».

