Forza Italia, Scuderi è il nuovo commissario di Misterbianco

Maurizio Scuderi è il nuovo commissario comunale del coordinamento di Forza Italia a Misterbianco. Scuderi, 53 anni, insegnante e imprenditore, da sempre militante del centrodestra, è stato presidente di Alleanza Nazionale a Misterbianco e consigliere comunale durante il mandato del sindaco Ninella Caruso.

Contestualmente il coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani Lorenzo Ceglie ha designato Cristian Drago, 29enne imprenditore, come coordinatore comunale di Fig Misterbianco.

“Avviamo il rilancio di Forza Italia a Misterbianco - commenta Falcone - dopo che, negli ultimi mesi, abbiamo raccolto numerose adesioni e una spinta importante per la riorganizzazione, in questa città così importante e prestigiosa, del partito fondatore e garante del centrodestra. Gli azzurri saranno adesso il naturale punto di riferimento per i cittadini in cerca di una proposta seria, liberale e popolare, di buongoverno per Misterbianco”.

“Ho accettato con orgoglio ed entusiasmo - commenta il neo commissario Maurizio Scuderi - la proposta di Falcone e dall'intero gruppo dirigente azzurro di guidare Forza Italia, il primo partito del centrodestra in Sicilia, nella mia città. Bisogna tornare tra la gente, dare risposte alla cittadinanza e parlare di 'etica della politica'. FI da oggi sarà l'interlocutore di coloro che si riconosceranno in questo valore, per il bene della collettività misterbianchese”.

© Riproduzione riservata