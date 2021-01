Catania, la Commissione Sanità lancia l'allarme contagi da Covid tra i giovani

Un confronto con il sindaco Salvo Pogliese e con l’assessore regionale alla Sanità Ruggero Razza "alla luce dell’incremento dei casi di contagio e dei ricoveri e dei comportamenti non in linea con le normative anti Covid soprattutto tra i giovani". E’ quanto ha chiesto, riunitasi in streaming con la partecipazione del presidente dell’Ordine dei Medici di Catania Igo La Mantia e della direttrice del reparto di Rianimazione dell’ospedale Garibaldi - Centro Daniela Di Stefano, la IV Commissione consiliare Sanità del Comune di Catania, evidenziando inoltre alla Prefettura "la necessità di controlli più stringenti, mirati soprattutto al rispetto delle norme anti contagio da parte dei giovani, che possano essere effettuati da tutte le forze dell’ordine impegnate nell’emergenza".

"A dicembre - ha sottolineato Di Stefano nel corso dell’incontro - la situazione si era stabilizzata, ma da Capodanno ad oggi stiamo assistendo a un nuovo incremento di ricoveri. In questo momento il reparto, con 18 ricoverati, è quasi pieno. Siamo all’inizio della terza ondata".

"Abbiamo i vaccini - ha detto la Mantia - ma è fondamentale la prevenzione dai contagi, soprattutto da parte dei giovani. Occorre evitare gli assembramenti, anche nelle situazioni di vendita da asporto. L’Ordine dei Medici, con i suoi 11 mila aderenti, si è messo a disposizione dell’Asp e dell’Assessorato regionale alla Sanità per eseguire i vaccini: occorre aumentare i punti vaccinali, ma soprattutto vaccinare più gente possibile, allargando la platea del personale sanitario ai medici di libera professione, penso agli odontoiatri, agli oculisti, ma non solo".

© Riproduzione riservata