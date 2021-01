"Baci e abbracci allo stadio", è polemica sul sindaco di Catania Salvo Pogliese

"In piena pandemia, mentre i cittadini responsabili rimangono a casa e i commercianti soffrono per le restrizioni, il primo cittadino cosa fa? Segue la partita del Catania, a 'porte chiuse', incurante delle misure di sicurezza che tutti - autorità comprese - dovrebbero rispettare e, come se nulla fosse, dispensa baci e abbracci".

Lo affermano i gruppi dell'opposizione al Comune di Catania su immagini sui social network in cui si vede il sindaco Salvo Pogliese al 'Massimino' esultare dopo la vittoria del Catania sul Foggia, e indossando abbracciare persone accanto a lui. Accanto a lui il futuro proprietario della società, l'imprenditore Joe Tacopina. Tutti gli inquadrati, compreso Pogliese, indossano le mascherine protettive.

"Al di là delle norme - si legge in una nota congiunta di M5s, Iv, Con Bianco per Catania, Grande Catania e Gruppo misto - il dato è chiaro: in questo momento storico il sindaco non è in grado di dare il buon esempio. Una situazione vergognosa che tutti i cittadini devono conoscere. Ricordiamo a Salvo Pogliese che non è sindaco del Calcio Catania, ma della città di Catania. E il calcio non può essere posto sopra ogni cosa, senza limiti o restrizioni, ancor di più da chi ha ruoli istituzionali. Ringraziamo il presidente e la società per il lavoro svolto - conclude la nota - amiamo anche noi la squadra della nostra città, ma tutti dobbiamo rispettare le regole".

