Ferrovie, aggiudicati i lavori per il raddoppio della Catania-Messina

Rete Ferroviaria Italiana (gruppo Fs Italiane) ha aggiudicato due importanti gare per il rilancio infrastrutturale della Sicilia. Lo dice il comitato dei pendolari siciliani. Sulla linea Messina - Catania i lavori del 2/o lotto, Taormina-Giampilieri, sono stati aggiudicati all’ATI composta da Webuild Spa che avrà il compito di sviluppare il progetto esecutivo e successivamente realizzare l’opera. Valore dell’appalto a base di gara, 1.113.074.021 euro. Rfi ha aggiudicato anche la gara di appalto integrato sulla linea Caltagirone-Gela per i lavori di progettazione e ricostruzione del Viadotto fra Caltagirone e Niscemi, crollato l’8 maggio del 2011) primo intervento finalizzato al ripristino della circolazione ferroviaria nella tratta Caltagirone - Gela. L'importo dei lavori a base d’asta è di oltre 10 milioni di euro.

«Un’ottima notizia quella dell’affidamento dei lavori di un’opera che per anni è stata bloccata tra le mille pieghe della burocrazia e per cui dai primissimi giorni che sono arrivato al Ministero delle Infrastrutture mi sono adoperato per sbloccare».

Lo ha detto il sottosegretario alle Infrastrutture e alla Mobilità sostenibili Giancarlo Cancelleri sull'affidamento a Webuild dei lavori, del valore di oltre 1 miliardo, del secondo lotto funzionale Taormina-Giampilieri per il raddoppio ferroviario ad alta capacità della tratta Giampilieri-Fiumefreddo della Messina-Catania.

"Un segnale di ripartenza importante per il sud e per tutto il Paese - aggiunge Cancelleri - soprattutto nel momento che stiamo tutti attraversando. È chiaro che quando si avviano i lavori di un importante progetto come quello del raddoppio della linea ferroviaria Messina-Catania, oltre a modernizzare il servizio e migliorare il trasporto in quel territorio, si attivano centinaia di posti di lavoro e ognuno di questi aspetti dimostra l'importanza di questa bellissima notizia». ANSA

© Riproduzione riservata