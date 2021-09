Catania, il sindaco Pogliese: "Solidarietà all'assessore Lombardo dopo le minacce"

Il sindaco di Catania Salvo Pogliese in una nota ha espresso massima solidarietà e vicinanza all'assessore ai servizi sociali Giuseppe Lombardo per i gravi episodi di intolleranza accaduti ieri a conclusione di una riunione coi rappresentanti dell'associazione Primavera che gestisce il centro di accoglienza per minori 'Mary Poppins' di Librino.

L'assessore si è rifugiato in auto per sfuggire ad alcuni manifestanti al termine di una riunione sul centro di accoglienza. "Trovo inaccettabili - ha detto il sindaco Pogliese - i fatti accaduti, che si arrivi agli insulti e persino ad atteggiamenti minacciosi nei confronti di un assessore e dei dirigenti che operano nel pubblico interesse e a cui confermo piena stima. Sono comportamenti non conducenti per trovare soluzioni eque e realizzabili, tenuto conto del dissesto che abbiamo trovato al nostro insediamento. Ma è necessaria la collaborazione di tutti le parti e operando con raziocinio e serenità senza esasperare gli animi, rispettando i ruoli di ciascuno e tenendo sempre conto che l'amministrazione della cosa pubblica non soggiacere ad atteggiamenti ostruzionistici o persino aggressivi".

"Il tavolo tecnico che l'assessore Lombardo ha insediato - ha concluso il primo cittadino - serve proprio a operare nel con atteggiamenti costruttivi da parte di tutti e senza pregiudizi da parte di nessuno, nel comune interesse della missione educativa, dei lavoratori, dell'associazionismo e della pubblica collettività".

