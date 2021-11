Morto a 83 anni l'ex senatore Vincenzo La Russa, fratello maggiore di Ignazio

Politica a lutto. All'età di 83 anni è morto l'ex senatore Vincenzo La Russa, figlio di Antonino, che fu senatore del Movimento Sociale Italiano, e fratello maggiore di Ignazio, attualmente vicepresidente del Senato, di Emilia e Romano.

Nato a Paternò il 10 luglio 1938, subito dopo la maturità classica, si era trasferito con la famiglia a Milano laureandosi in giurisprudenza con una tesi di diritto costituzionale all’Università Cattolica del Sacro Cuore. Avvocato civilista e amministrativista era iscritto sia all’albo dei giornalisti (pubblicista) che a quello dei revisori contabili.

Lunga la carriera politica: fu consigliere comunale e provinciale di Milano, sia deputato che senatore con la Democrazia Cristiana. Ma dopo lo scioglimento della Dc aderì al Centro Cristiano Democratico con cui fu rieletto in Senato nel collegio di Caltagirone-Paternò, ricoprendo il ruolo di vice capogruppo. Nel 1994, il Senato lo designò membro dell’assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa di Strasburgo e dell’assemblea parlamentare dell’UEO (Unione Europea Occidentale) di Parigi. Restò a Palazzo Madama fino al 1996.

In una nota arrivano le condoglianze del presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè, anche a nome dell’Assemblea. "Sono profondamente addolorato e sono vicino al vicepresidente del Senato e alla sua famiglia”. Addolarato anche il presidente della Regione, Nello Musumeci: "Il motore dell’intera sua vita è stato alimentato dalla passione. Per il Diritto, per la politica, per la scrittura. Vincenzo La Russa ha lasciato un segno significativo in ciascuno di questi ambiti. A Ignazio, Romano ed Emilia, ai loro cari, il mio abbraccio affettuoso in questo triste momento"

Condoglianze a Ignazio La Russa anche dal presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni: "Tutta la comunità umana e politica di Fratelli d’Italia si stringe al dolore di Ignazio e Romano La Russa per la scomparsa del loro fratello maggiore Vincenzo. A Ignazio e Romano, alla sua famiglia e ai suoi cari il nostro abbraccio e la nostra vicinanza per questa grave perdita".

Tra gli altri hanno manifestato il loro cordoglio anche il presidente del Senato Elisabetta Casellati, il presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini, il presidente del Gruppo Pd al Senato Simona Malpezzi, il presidente della fondazione Dc Gianfranco Rotondi.

