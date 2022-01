Nascerà una biblioteca nei locali della ex scuola di via Roma a San Giovanni La Punta

l Comune di San Giovanni La Punta ha ottenuto un finanziamento di oltre 300 mila euro attraverso la partecipazione al bando Gal Etna Sud con il quale sarà possibile realizzare gli impianti tecnologici e completare i lavori della ex scuola di via Roma che al termine sarà adibita a biblioteca. Nello specifico con la Sottomisura 7.6 è stato ottenuto un importo di 220 mila euro e con la Sottomisura 7.2 100mila euro.

La partecipazione al bando è stata fortemente voluta dal Sindaco Antonino Bellia insieme all’assessore alle Infrastrutture Laura Iraci che attraverso l’ufficio dei Lavori pubblici è stato possibile aggiudicarsi l’importante finanziamento. “La realizzazione della biblioteca attraverso la riqualificazione della ex scuola di Via Roma- dichiara il primo cittadino Antonino Bellia congiuntamente con l’assessore Iraci- é un obiettivo che questa amministrazione non ha perso di vista e oggi, grazie al finanziamento di oltre 300 mila euro bandito dal Gal Etna Sud avremo la possibilità di poter consegnare una struttura completamente ristrutturata e dotata di impianti tecnologici ai nostri concittadini”

© Riproduzione riservata