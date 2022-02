Concetta La Rosa è la nuova segretaria confederale della Cgil di Catania. L’elezione è avvenuta oggi in occasione del direttivo provinciale che ha visto anche approvare il bilancio all’unanimità.

La Rosa ha iniziato il suo impegno in Cgil nel 2003 occupandosi di tutela individuale fra Caaf, Inca e ufficio vertenze alla Camera del Lavoro di Caltagirone di cui è stata componente di segreteria e successivamente anche segretaria generale della Fp CGIL. Dal 2017 ad oggi è stata segretaria della Filcams Cgil di Catania. Oggi è presidente dell'assemblea e membro del direttivo Cgil Sicilia. È stata eletta con 77 voti favorevoli, 1 contrario ed 1 astenuto.

Il segretario generale Carmelo De Caudo ha ringraziato la segretaria uscente Giuseppina Rotella “che in questi anni ci ha affiancato in segreteria con la saggezza e la versatilità di chi conosce gli aspetti più complessi e profondi della militanza in Cgil” e ha portato il benvenuto della Camera del Lavoro a Concetta La Rosa che “porta con sé una lunga esperienza alla Filcams e una grande dose di entusiasmo personale”.

“Il nostro impegno sul territorio punta ora a verificare e proporre progetti concreti per l’ efficace utilizzo delle risorse del PNRR, a cominciare da una sanità di prossimità e di qualità, dalla cura dell’ambiente sino al favorire misure che evitino, nel piano di riconversione, il rischio di perdita di posti di lavoro. - aggiunge Concetta La Rosa - Non meno importante sarà l'appuntamento delle elezioni delle RSU nella scuola come nel Pubblico impiego, che vedranno tutto il gruppo dirigente attivarsi affinchè vi sia un successo di partecipazione democratica e democrazia paritaria, oltre che di ampia rappresentanza e rappresentatività della CGIL”.