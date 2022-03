Trasporti pubblici locali, a Catania abbonamenti integrati bus-metro

Cresce la rete metropolitana del trasporto pubblico a Catania e aumenta l’aspirazione dei cittadini di favorire una mobilità sostenibile attraverso l’utilizzo diffuso di mezzi pubblici, in alternativa a quelli privati. È nata con questo obiettivo l’iniziativa «Catania TU-GO», promossa e concepita nei mesi scorsi dalla Direzione politiche comunitarie e transizione ecologica, per volontà dell’assessore comunale Sergio Parisi di concerto con il sindaco Salvo Pogliese, con il coinvolgimento di Amts e Fce, attori principali del trasporto pubblico urbano.

Catania TU-GO introdurrà, di fatto, già a partire dal prossimo mese di aprile, un abbonamento integrato per i mezzi pubblici Metro e Bus, con un importante meccanismo di incentivazione, reso possibile grazie all’utilizzo delle risorse comunitarie che l’amministrazione comunale ha indirizzato a questo scopo. Nel luglio del 2021 la giunta Pogliese su proposta dell'assessore Parisi, infatti, deliberò gli interventi da realizzare attraverso le risorse comunitarie del React-EU negli ambiti della transizione verde ed ecologica, della mobilità sostenibile e dell’inclusione sociale, sommando a questi i fondi del Pon Metro: la somma complessiva di 7 milioni e mezzo di euro andrà a finanziare un primo importante lotto di abbonamenti integrati Amts/Fce, circa 4800, abbattendo del 95% il costo: dai 520 euro di valore totale ad appena 20 euro l’anno; in pratica l’abbonamento mensile per viaggiare con i mezzi pubblici costerà appena 1,70 euro. La sottoscrizione consentirà anche l’accesso gratuito ai parcheggi scambiatori, nell’ottica della mobilità integrata e con l’obiettivo di ridurre sensibilmente l’utilizzo dell’auto privata per muoversi in città.

«È una svolta che non esito a definire epocale per la mobilità sostenibile nella nostra città - ha detto l’assessore Parisi - perché mette finalmente a sistema la rete del trasporto pubblico locale e incentiva concretamente i cittadini a usufruirne dei servizi, rendendo anche i parcheggi scambiatori utili e strategici. Siamo arrivati a questo risultato dopo numerose riunioni operative e grazie alla fattiva cooperazione dell’amministratore unico di AMts, Giacomo Bellavia, e del direttore di Fce, Salvo Fiore».

Altri 2000 abbonamenti completamente gratuiti, per la sola rete Amts, verranno messi a disposizione dei cittadini con disabilità, secondo i requisiti che verranno dettagliatamente descritti nei prossimi giorni, insieme a tutta l’iniziativa Catania TU-GO, sul portale digitale Catania Semplice del sito istituzionale del Comune di Catania, da cui si dovrà accedere per abbonarsi.

© Riproduzione riservata