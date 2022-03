Randazzo, Filippo Nasca nominato commissario al Comune

Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, d’intesa con l’assessore alle Autonomie locali Marco Zambuto, ha nominato Filippo Nasca commissario straordinario del Comune di Randazzo. L’attuale direttore del Fondo Pensioni Sicilia ricoprirà l’incarico commissariale in sostituzione del sindaco Francesco Sgroi e della Giunta comunale. Il primo cittadino, infatti, ha rimesso il mandato lo scorso 4 febbraio. Come da Statuto del Comune, è decaduta anche la “squadra” di governo, ma non il Consiglio comunale. Nasca guiderà la macchina amministrativa sino alla prima tornata elettorale utile.

