Aci Catena, Aleo candidato sindaco: “Vogliamo coinvolgere tutti i cittadini di buona volontà”

Giuseppe Aleo scioglie le riserve ed ufficializza la propria candidatura a sindaco di Aci Catena. Una decisione giunta al termine di un’attenta riflessione e sulla spinta di amici e simpatizzanti. Sposato e padre di due figli, 39 anni, in servizio nell’Arma dei Carabinieri, una laurea in scienze politiche con indirizzo politico amministrativo, impegnato nel mondo dell’associazionismo, Giuseppe Aleo, nonostante la giovane età, vanta una lunga esperienza politica. Eletto per la prima volta nel 2004 consigliere comunale di Aci Catena, è stato confermato dall’elettorato anche nelle successive amministrative. Nel 2017 ha raccolto oltre 700 preferenze, risultando il primo degli eletti. “Sono lusingato e commosso dall’affetto ricevuto negli ultimi giorni – dichiara il neocandidato – In molti hanno individuato nella mia persona la sintesi di un progetto che va oltre le ideologie e gli schieramenti politici. Abbiamo in comune la voglia di lavorare per il bene della città. Siamo convinti che sia necessario intraprendere un percorso alternativo, differente innanzitutto nel metodo”. Il suo nome sta aggregando professionisti, associazioni di categorie e pezzi importanti della società civile, oltre a politici provenienti da esperienze diverse, convinti della validità del progetto, basato su serietà e competenza. “In tanti, soprattutto giovani, ci hanno contattato perché vogliono spendersi in prima persona – prosegue Giuseppe Aleo – Tanti altri si stanno avvicinando, indipendentemente dalla loro appartenenza politica, convinti che la nostra amata città abbia bisogno di una scossa. Il nostro progetto è inclusivo e vuole coinvolgere – conclude - tutti i cittadini di buona volontà che vorranno unirsi in un percorso che risollevi le sorti di Aci Catena”.

