Sigonella, cantieri aperti per un impegno finanziario di 150 milioni

Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha ricevuto il comandante del 41esimo Stormo Antisom dell’Aeroporto di Sigonella, colonnello Howard Lee Rivera.

Nel corso dell'incontro si è posto l’accento sul ruolo strategico che, in modo particolare in questo periodo storico, ricopre la base di Sigonella nel contesto geopolitico del Mediterraneo. Il comandante Rivera ha evidenziato il piano di potenziamento e di riqualificazione della base aerea, che vede cantieri aperti per un impegno finanziario di circa 150 milioni, con una positiva ricaduta sull’economia del territorio e sull’occupazione delle maestranze locali.

Dal canto suo, il presidente della Regione ha confermato piena fiducia ai militari impegnati nella struttura di Sigonella ed ha auspicato che presto si possa porre fine alla inqualificabile aggressione al popolo ucraino da parte della Russia. Inoltre, Musumeci ha assicurato la massima attenzione, anche nella qualità di commissario per la lotta al dissesto idrogeologico, verso la realtà idrografica di quest’area della Piana di Catania, affinché siano scongiurati i rischi di esondazione dei fiumi Dittaino e Gornalunga, che costeggiano la superficie dello scalo dell'Aeronautica Militare.

