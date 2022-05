«Annuncio che lascerò il Movimento Cinque Stelle». Così l’eurodeputato Dino Giarrusso, catanese, a Coffebreak su L7. «Già so la delusione di tantissime persone che mi scrivono e mi chiedono di non mollare e so che farò la gioia di tanti che nel movimento mi hanno sempre combattuto», ha aggiunto l'ex Iena.

