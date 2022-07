Lutto ad Acireale, è morto l'ex sindaco Paolo Nicolosi

Lutto ad Acireale per la morte dell'ex sindaco Paolo Nicolosi. Lo scorso dicembre ha compiuto 90 anni. "Il sindaco, Stefano Alì, gli assessori, il presidente del Consiglio comunale, Fabio Fontanesca, ed i consiglieri comunali - si legge in una nota - si uniscono all'unanime cordoglio per la scomparsa del dottor Paolo Nicolosi, già sindaco, vicesindaco, assessore, consigliere comunale e presidente regionale di Confagricoltura nonché fondatore e presidente del Rotary Club e del Serra Club di Acireale".

Nicolosi rivestì la carica di primo cittadino dal 28 febbraio del 1962 al 23 gennaio del 1968, la "sindacatura" più lunga della storia acese dal 1861 sino all'introduzione della legge 81 del 25 marzo 1993, che introdusse il meccanismo dell'elezione diretta del sindaco, ad Acireale applicata per la prima volta nel 1994.

I funerali saranno celebrati lunedì 11 luglio, con inizio alle 11, nella Basilica Cattedrale di Acireale.

© Riproduzione riservata