Il tour di Cateno De Luca fa tappa a Catania: "Urgente avere di nuovo un sindaco"

città ostaggio della mala politica. Senza un sindaco e senza prospettive nel silenzio assoluto della destra e della sinistra che non hanno voluto le elezioni". Prosegue il tour in giro per la Sicilia di Cateno De Luca, leader di Sicilia Vera e candidato alla presidenza della Regione Siciliana. L'ex sindaco di Messina, dopo Palermo, ha fatto tappa oggi (domenica 10 luglio) a Catania per incontrare stampa e sostenitori. Presenti anche Ismaele La Vardera, portavoce di Sicilia Vera e presidente di "Sud Chiama Nord", e l'europarlamentare Dino Giarrusso, segretario federale del nuovo partito autonomista "Sud chiama Nord".

"Mi chiedo se la seconda città per importanza della Sicilia e nelle prime dieci d'Italia - incalza De Luca - meriti di essere trattata così. Perché continua a non avere un sindaco? Perché Catania deve continuare ad essere lo scenario di equilibri che servono solo a tenere in vita personaggi frutto di suggestioni ma che non rappresentano più nulla".

"Io a Messina mi sono dimesso a febbraio - puntializza l'ex primo cittadino - prendendomi la responsabilità di andare al voto. L'ho fatto per portare avanti un progetto politico che porti il vero cambiamento in tutta la Sicilia, ma soprattutto l'ho potuto fare perché ero certo che, avendo amministrato bene, i messinesi ci avrebbero ridato la loro fiducia. Forse, anzi sicuramente, gli attuali amministratori catanesi non hanno la stessa certezza".

"Catania si deve liberare da questi personaggi. Questa città merita di essere amministrata - sottolinea De Luca - . Il nostro progetto politico mira alla costruzione di una nova classe politica e dirigente. Non basta affermare di esserci, bisogna metterci la faccia".

Le tappe del tour di Sicilia Vera, dopo Palermo e Catania, proseguiranno a Siracusa (lunedi 11 luglio), Marina di Ragusa (martedì 12 luglio), Caltanissetta (giovedì 14 luglio), Agrigento (venerdì 15 luglio), Trapani (sabato 16 luglio), Enna (domenica 17 luglio).

