Il governo su Ischia, Musumeci: «Mai più calamità da dissesto del territorio, nasce una task-force»

Mai più calamità per il dissesto idrogeologico, con questo obiettivo nasce una task force: è quanto ha in programma il governo Meloni, secondo quanto annuncia il ministro della Protezione civile, il catanese Nello Musumeci, già presidente della Regione Siciliana. «Credo sia importante - dice il ministro - che per il governo l’emergenza deve finalmente essere superata, parlo delle calamità da dissesto idrogeologico. In questo senso si è dato incarico al ministero per la Protezione civile di dar vita a un gruppo di lavoro che coinvolga i rappresentanti dei dicasteri interessati alla pianificazione e gestione dei fondi, che non sono pochi credetemi, per mitigare il rischio da frane, alluvioni e legate al dissesto idrogeologico». Musumeci si è espresso con queste parole al termine della riunione del Consiglio dei ministri su Ischia.

