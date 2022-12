Ponte sullo Stretto, La Russa: «Se governiamo 5 anni lo facciamo e per la Sicilia partirà la rimonta»

«Il Ponte di Messina? Io ci credo. Stavolta, se governiamo cinque anni, lo faremo davvero...». Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, alla Festa Tricolore di Catania. «Diceva mio padre - ha aggiunto La Russa - che suo padre, che era nato nell’Ottocento, gli diceva che da ragazzo già si parlava del Ponte sullo Stretto. La Sicilia non più isola ma legata stabilmente al resto d’Italia significa che è giunto il momento di badare di più alla nostra isola e cominciare una rimonta».

«Le critiche di Confindustria? Beh, ricordo che non ci sia stata una sola manovra - ha risposto il presidente del Senato - che Confindustria non abbia criticato. E meno male, aggiungo io, perché siamo stati criticati sia dal capo di Confindustria che dal capo dei sindacati e questo vuol dire che siamo nel giusto». «Non siamo al servizio di nessuno - ha aggiunto - se non del popolo italiano e questo vuol dire equilibrio. È passato un mese e due terzi dei soldi della manovra dovevano andare a contrastare il problema energetico, quindi abbiamo dovuto rinviare altre cose».

