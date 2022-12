Ring Forza Italia, a Catania va in scena un altro round tra Falcone e Miccichè

«Te ne devi andare a casa»: così si rivolge con tono più che deciso Marco Falcone a Gianfranco Miccichè, esponenti di Forza Italia, ma di fronti contrapposti, chiamati a intervenire sul centrodestra per Catania e la Sicilia, nell’ambito della giornata conclusiva della Festa del Tricolore a Catania. Che tra i due ci sia ruggine è ben noto a tutti e non è stata una sorpresa che alla prima occasione abbiano provocato scintille, già nell’aria dopo che qualche giorno fa, in Assemblea, Miccichè aveva dato dello str… a Falcone.

«Tu sei quello che di sera incassavi da Musumeci e poi lo attaccavi, eppure Forza Italia ha avuto tanto da Musumeci. E ora che fai? Attacchi Schifani: basta» si sfoga Falcone che si sente dire da Miccichè: «Sei un imbroglione». Falcone risponde ancora più duramente: «Gianfranco, te ne devi andare a casa, è arrivato il tuo momento c’è poco da fare. Forza Italia non ti riconosce». Un’affermazione che manifesta la richiesta ai vertici romani del partito da parte del gruppo di Falcone, vicino al governatore di Schifani, di nominare un nuovo commissario regionale al posto proprio di Miccichè. Un commissario non siciliano, per di più, per essere fuori dalla mischia.

