Catania, nasce il gruppo dell'Mpa in Consiglio comunale: è il più numeroso

È stato costituito al Consiglio comunale di Catania il gruppo del Movimento per l’Autonomia. Vi hanno aderito in nove: Sebastiano Anastasi, Bruno Brucchieri, Alessandro Campisi, Dario Grasso, Orazio Grasso, Salvatore Peci, Maria Grazia Rotella, Salvo Di Salvo, Angelo Scuderi. Capogruppo è stato eletto all’unanimità Orazio Grasso, che avrà due vice: Alessandro Campisi ed Angelo Scuderi. Il Mpa, con i suoi nove consiglieri tra i quali il presidente del Consiglio comunale, Seby Anastasi, è il gruppo più numeroso.

«In questi mesi - ha affermato Grasso - il movimento per autonomia lavorerà affinché in aula si torni a discutere di temi fondamentali ed improrogabili per la città. Una città ancora in piena emergenza rifiuti, se è vero che il piano raccolta si sta dimostrando assolutamente insufficiente. In questo senso non è accettabile che la città sia deturpata da cumuli di rifiuti e strade sporche».

«Un altro tema improrogabile - ha aggiunto il capogruppo del Mpa - è quello della sicurezza. Continuiamo ad assistere a reati di ogni genere con i cittadini che sembrano diventati ormai ostaggio di bande o di singoli convinti di rimanere impuniti».

«Particolare attenzione - ha concluso Orazio Grasso - chiediamo per la gestione dei fondi del Pnrr. È necessario rispettare la deadline prevista, per evitare che le carenze di personale e di competenze adeguate, possano mettere a rischio parte dei fondi europei disponibili nel piano. Tutte tematiche che devono essere affrontate in attesa delle nuove elezioni».

