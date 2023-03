Catania, Caserta scende in campo per il fronte progressista: «La città ha voglia di ripresa»

«Quello per Catania è un progetto ambizioso perché il compito è arduo». Lo ha detto Maurizio Caserta, ufficializzando la sua candidatura a sindaco di Catania per il fronte progressista. «O si è all’altezza delle difficoltà delle sofferenze di questa città - ha aggiunto - o è meglio lasciare il campo ad altri. Questo campo che abbiamo lasciato ad altri non ha portato a grandi risultati. Noi siamo una comunità che non è troppo felice e che ha delle sofferenze e l’attenzione dev'essere portata su quelle sofferenze».

Caserta guarda indietro. «Credo che la storia passata di questa città, gli ultimi vent'anni - ha affermato - veda fallimenti nell’azione pubblica non di poco conto. La città è più disordinata, però c'è diffusa una voglia di ripresa e di fare le cose che è l’unica speranza, l’unico motivo di soddisfazione». Caserta è sostenuto da Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Sinistra Italiana, Europa Verde e dal forum civico CataniaPuò.

