Catania, FdI propone Trantino sindaco agli alleati: autonomisti favorevoli

E’ Enrico Trantino il nome proposto da FdI agli alleati come candidato sindaco a Catania. L’avvocato catanese, figlio dello storico parlamentare del Msi, è stato coordinatore provinciale del movimento Diventerà bellissima di Nello Musumeci e assessore nella giunta dell’ex sindaco Salvo Pogliese.

Favorevoli gli autonomisti: «Accogliamo con grande soddisfazione la proposta di Fratelli D’Italia di Enrico Trantino come candidato sindaco per il comune di Catania. Appassionato amministratore, che ho avuto modo di apprezzare nella comune esperienza amministrativa al comune di Catania, dotato di grande rettitudine morale sarà in grado, intanto, di fare sintesi all’interno del centrodestra. Persona di alto spessore, come del resto tutti gli altri nomi proposti in questi giorni. Come Mpa siamo pronti a dare il nostro sostegno, auspicando che questa scelta possa sancire, ancora una volta, l’unità del centrodestra, fondamentale per il bene futuro della città di Catania», dichiara il deputato regionale dei Popolari e Autonomisti, Giuseppe Lombardo.

