Fabrizio Corona in corsa per un posto al Consiglio comunale di Catania

«Fabrizio Corona ha accettato di candidarsi a consigliere comunale nella nostra lista Movimento popolare catanese». Lo rende noto il candidato a sindaco di Catania del Mpc, l’avvocato Giuseppe Lipera.

«Il turismo non è sviluppato. Occorre fare qualcosa per la pulizia della città. Catania e Palermo potrebbero essere sfruttate molto meglio, basta guardare cosa è accaduto al calcio. Avevamo una squadra di serie A... La politica ormai occupa posti per interesse. Avete visto che fine ha fatto il sindaco precedente?».

Così Fabrizio Corona - parlando con i giornalisti - al quale il candidato a sindaco di Catania Giuseppe Lipera ha proposto di fare l’assessore ai Servizi sociali.

«Conosco la storia dell’avvocato Lipera - ha aggiunto Corona - ecco perché sono qui. Io sono nato e cresciuto a Catania. Lipera ha fatto molte cose per la mia famiglia. Ho sempre detto che sarei diventato prima dei 58 anni presidente del Consiglio. Ora è un po’ presto: ne ho 49. Lipera studia, lavora e mangia politica più di qualche politicante che è lì solo per lo stipendio e la poltrona».

«Fabrizio Corona - ha detto dal canto suo Lipera - ha indubbiamente delle capacità geniali e rappresenta per me una vittima del sistema giudiziario italiano. L’ho seguito da lontano da sempre e sono testimone di quello che hanno patito i suoi familiari. Se diventerò sindaco di questa città, Corona, che certamente verrà eletto consigliere comunale, sarà l’assessore ai servizi sociali».

