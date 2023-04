Elezioni a Catania, Trantino riceve il sostegno del centrodestra: attendiamo la Lega

«In attesa della decisione della Lega, le altre forze del centrodestra si sono espresse a sostegno della mia candidatura a sindaco di Catania. Le ringrazio per la fiducia e per avere rinunciato a proposte alternative di sicura autorevolezza». Così Enrico Trantino, esponente di FdI candidato a primo cittadino del capoluogo etneo dove si vota per le amministrative il 28 e 29 maggio prossimi.

«Non so se rappresenta la migliore soluzione - aggiunge Trantino - ma so che l’umiltà è l’ingrediente fondamentale per capire come agire. Dalla mia esperienza rugbystica ho imparato che solo spingendo insieme si può arrivare alla meta. E spero di essere sostenuto da tantissimi compagni di squadra». “Adesso è tempo di cominciare - sottolinea l’esponente di FdI - metterò tutto me stesso, non mi risparmierò e con l’aiuto di chiunque creda nel progetto, il mio obiettivo sarà non tradire la fiducia che mi verrà riconosciuta. Catania è una città straordinaria. Desidera solo essere amata. E dipende da tutti noi. #NoiCatania. Pronti».

