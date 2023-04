Catania, Arcidiacono ritira la candidatura a sindaco: "Appoggio Trantino"

«Il mio impegno prosegue, anche se in forma diversa, attraverso i candidati del gruppo “La Sicilia del fare” che saranno presenti nelle liste Fratelli D’Italia e Trantino sindaco». Così Pippo Arcidiacono che ritira la candidatura a sindaco di Catania per annunciare il suo appoggio a quello del centrodestra, Enrico Trantino.

«Dopo un confronto, prima con Giovanni Donzelli, coordinatore nazionale di Fratelli d’Italia, e nei giorni scorsi con Enrico Trantino, assieme al gruppo “La Sicilia del fare”, che ha il sostegno di importanti imprenditori - aggiunge - abbiamo deciso di tenere unita la coalizione. Da uomo di partito, assieme al gruppo che sosteneva la mia candidatura a sindaco, abbiamo, responsabilmente, deciso di offrire il nostro supporto. La mia scelta, seppur sofferta, testimonia la mia coerenza politica e l’appartenenza, da sempre, al centrodestra».

«Saremo presenti - spiega Attilio Lombardo, coordinatore del gruppo “La Sicilia del fare” - attraverso candidati al consiglio comunale e nei consigli di quartiere. L’accordo è stato definito con il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, il caro amico Salvo Pogliese, e con il candidato sindaco, Enrico Trantino. Per un indirizzo politico nazionale, purtroppo, non è stato possibile presentare e apparentare liste civiche. Ma noi eravamo pronti. Con Trantino - prosegue Arcidiacono - ci siamo soffermati sul programma e sulle priorità da affrontare. È stato un dialogo assai cordiale e costruttivo. Con Enrico c’è sempre stata una grande intesa e per Catania ci unisce l’entusiasmo e la determinazione, essenziali per la rinascita della nostra città».

© Riproduzione riservata