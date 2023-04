Mascali in piazza per l'acqua: l'interruzione a causa di una conduttura rotta

Gli abitanti della piccola frazione turistica pedemontana di Puntalazzo di Mascali, in provincia di Catania, stamattina si sono dati appuntamento in piazza per denunciare il fatto che da giorni sono senza acqua nelle loro case.

Una situazione di insostenibile disagio soprattutto per quelle famiglie in cui sono presenti anziani e bambini.

"A Puntalazzo - spiega il docente Antonio Salanitri - sono in corso i lavori per portare il metano nel paese. Come spesso succede, durante lo scavo sono stati rotti i tubi dell'acqua. Può succedere, ma a patto che il Comune provveda alla immediata riparazione del danno. Qui hanno dovuto svuotare tutta la vasca di raccolta e versare per strada tutto il prezioso liquido: una quantità enorme. Il fatto è che nella condotta sono andati dei detriti che hanno ostruito il deflusso impedendo il normale scorrere dell'acqua, in una condotta che serve una buona parte di Puntalazzo e forse una parte di Nunziata. Il nostro disagio è immenso e indescrivibile".

Il comune di Mascali ha cercato di riparare il danno, ma con risultati poco efficaci e, a causa del ponte festivo, purtroppo, da lunedì scorso parte del paese non ha ancora acqua. Stamani gli abitanti hanno inscenato una protesta chiedendo intervento immediato di ripristino dell'acqua corrente, con una riparazione adeguata della conduttura. Dopo la protesta, il comitato cittadino si è recato alla stazione dei carabinieri per sporgere denuncia per interruzione di pubblici servizio

Dall'amministrazione comunale, intanto, secondo quanto si apprende, sarebbe stato promesso che lunedì prossimo saranno effettuati controlli per cercare di risolvere il problema.

