Catania, Tomasello ritira la candidatura per appoggiare Caserta

Domani, lunedì 24 aprile, ore 9.30 in via Idria, 16, (vicino all’ex ospedale Santo Bambino), i candidati sindaci Riccardo Tomasello e Maurizio Caserta illustreranno l’accordo raggiunto che ha portato al ritiro della candidatura di Tomasello per appoggiare con il movimento e la lista È l’ora del Popolo il progetto della coalizione che sostiene Maurizio Caserta, l’area progressista con Movimento Cinque stelle, PD, Sinistra Italiana, Europa Verde, Forum Civico Catania Può, Lista Bianco con Catania.

© Riproduzione riservata