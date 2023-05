Schlein parla al Pd di Catania: «Portate a votare quanti non ci credono più»

«A Catania fate la differenza e odiate l’indifferenza»: sono parole pronunciate a Catania dalla segretaria nazionale del Pd Elly Schlein, che ha partecipato a una manifestazione a sostegno del candidato sindaco dell’area progressista Maurizio Caserta.

«Portate a votare - aggiunge Schlein - quanti non ci credono più, quanti si sentono rassegnati. Sono felice di essere con voi, al vostro fianco, per questa sfida che abbiamo lanciato in questa città e ringrazio Maurizio Caserta per essersi messo a disposizione, per ridare speranza a Catania con al centro questo progetto che parla di futuro, dategli una mano. Ringrazio tutte le altre liste. Possiamo fare molto insieme». Seconda la leader del Pd, «a Catania serve un’amministrazione che abbia a cuore i temi dei giovani, per un rilancio economico di questa città che prenda per mano i professionisti, gli artigiani, piccoli esercizi commerciali che hanno fatto fatica in questi anni, per stringere con loro un patto che passi dagli investimenti ma anche dalla qualità del lavoro che si offre in questo territorio. Qui i giovani sono costretti a partire, a portare altrove le proprie competenze. Servono competenze per guidare un’amministrazione, come quelle che può portare Caserta a Catania, che ha questa visione, eliminare le disuguaglianze».

Per Elly Schlein, «serve una cura per la città, nuove opportunità, nuove start up innovative, asili nidi, più solidi percorsi educativi, più investimenti nelle infrastrutture sociali e politiche che mettono al centro politiche di redistribuzione. Serve un trasporto pubblico efficace, ma si tratta di portare anche alla sufficienza energetica. E poi, il diritto alla casa, ci sono immobili vuoti che hanno bisogno di riqualificazione, serve mettere risorse là. Noi siamo questi, quelli che credono che le risorse vanno messe in senso redistributivo, Lanciamo un messaggio non solo a chi in questi hanno ha saccheggiato questa città».

«C’è una cappa su Catania - afferma il segretario regionale del Pd Anthony Barbagallo – , non servivano le indagini della magistratura per sapere in che condizioni versa la sanità. In questi giorni piovono concorsi alla Sac e gare d’appalto grossissime alla Regione. Caserta è una scelta che viene dal basso, dai tavoli di concertazione con le associazioni, dai cittadini e non è calata dall’alto, scelta da Roma come quella del centro destra».

