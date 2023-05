Comizio centrodestra a Catania su Rainews24, la commissione di vigilanza accende i riflettori

La commissione di vigilanza Rai si occuperà del comisio elettorale del centrodestra a Catania trasmesso da Rainews ieri sera, 26 maggio. Lo rende noto la presidente della commissione di vigilanza Rai, la siciliana Barbara Floridia, esponente del Movimento 5 Stelle.

«Apprendo dalle segnalazioni di diversi gruppi parlamentari - ha dichiarato stamattina - che su RaiNews24 sarebbe andata in onda in diretta il comizio organizzato dal centrodestra a sostegno del candidato sindaco di Catania. La commissione di vigilanza valuterà con estrema attenzione questo caso per tutti i profili di competenza. Si potrebbe profilare una violazione importante della par condicio e del pluralismo che il servizio pubblico non si può assolutamente permettere».

