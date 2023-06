Catania, riprende la scheda elettorale col telefonino: denunciato

La Digos della questura di Catania ha denunciato un elettore che ha ripreso, con il proprio telefonino, le schede elettorali all’interno della cabina elettorale di un seggio allestito per le Comunali.

Nell’ambito dell’attività sul rispetto della normativa vigente in materia e dei divieti di propaganda elettorale, poliziotti della Digos hanno anche sanzionato amministrativamente tre Caf di Catania per aver esposto manifesti elettorali sulla pubblica via e una persona per distribuzione di volantini elettorali entro il raggio di 200 metri dall’ingresso di una sezione elettorale.

