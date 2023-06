Catania, il sindaco Trantino ha nominato i dieci assessori: ecco chi sono

Il sindaco Enrico Trantino ha nominato i dieci assessori che compongono la giunta del Comune di Catania. Sono Paolo La Greca (vicesindaco), Bruno Brucchieri, Giuseppe Gelsomino, Andrea Guzzardi, Viviana Lombardo, Giuseppe Marletta, Sergio Parisi, Giovanni Petralia, Alessandro Porto, Salvatore Tomarchio.

Domani (17 giugno), alle 10, nella sala giunta di Palazzo degli Elefanti gli assessori giureranno nelle mani del sindaco e del segretario generale del Comune, Rossana Manno. Seguirà una conferenza stampa.

«La scelta di Alessandro Porto e Bruno Brucchieri come assessori nella giunta Trantino rappresenta un riconoscimento meritato a chi si è speso e ha lavorato per sostenere le nostre liste, consentendo l’elezione di diversi candidati», dichiara il responsabile per le elezioni del Mpa, Salvo Di Salvo, commentando la nomina dei due assessori in quota al movimento, Porto e Brucchieri, nella nuova giunta Trantino.

«Alessandro Porto – prosegue Di Salvo - è stato candidato e primo dei non eletti alle scorse elezioni regionali, mentre Bruno Brucchieri, già consigliere comunale nella precedente amministrazione, è risultato il primo dei non eletti nella lista Grande Catania. Entrambi i neo-assessori possiedono riconosciute esperienze professionali amministrative e politiche».