La Via si dimette da direttore generale dell’Università di Catania: "Torno a fare il professore"

Giovanni La Via si dimette da direttore generale dell’Università di Catania. Dal 30 novembre sarà «un uomo libero - dice-. O meglio: tornerò a fare il professore universitario».

Qualcuno ipotizza un suo rientro in politica, magari alle prossime elezioni europee, ma lui non conferma. Eppure è la sua grande passione.

La Via, due volte assessore regionale, due volte europarlamentare, già presidente della commissione Ambiente, ha una lunga carriera politica alle spalle. Dopo una candidatura alle Europee sfumata nella primavera del 2019, a dicembre di quell’anno arriva la nomina a direttore generale di UniCt per il triennio 2020-2022. Scaduti i primi tre anni, a ottobre 2022 il consiglio di amministrazione dell’ateneo ha rinnovato l’incarico sino al 2025.

Dal 2001, La Via è docente ordinario di Economia ed Estimo rurale al dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dell’università catanese.