Salvini: «La ruspa per la villa in spiaggia, il condono per le piccole violazioni»

«Gli uffici tecnici dei comuni di tutta Italia sono intasati da milioni di domande di messa in regola di piccole irregolarità, grondaie, verande etc. Non riescono a dare risposte, milioni di cittadini sono bloccati. Tutto questo non riguarda ciò che è stato fatto irregolarmente in zone a rischio dissesto idrogeologico, non riguarda le case nel greto del fiume o la villa in spiaggia, per quello la soluzione è la demolizione e la ruspa, ma riguarda le piccole irregolarità formali che bloccano tutti i comuni italiani».

Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo al Congresso nazionale degli Ordini degli ingegneri a Catania. «Penso sia più saggio liberare i comuni da centinaia, migliaia di pratiche, i comuni vanno a introitare quello che permetterà di avere bilanci più sereni e questi milioni di italiani potranno tornare in regola. È un atteggiamento concreto e pragmatico», ha aggiunto Salvini.