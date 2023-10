Catania, il giudice Iolanda Apostolico boccia ancora il decreto sui migranti: no al trattenimento di 4 tunisini

Ancora un no. La giudice catanese Iolanda Apostolico non ha convalidato il provvedimento di trattenimento di quattro tunisini sbarcati a Lampedusa, disposto dal questore di Ragusa nel centro richiedenti asilo di Modica-Pozzallo. La giudice ha dunque ribadito la illegittimità del decreto del governo come nella sua prima ordinanza. Ieri si era riservata la decisione giunta oggi in linea con la precedente. Tre giorni fa anche il suo collega Rosario Cupri aveva annullato il trattenimento di sei migranti.