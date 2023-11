Manovra regionale, festival dei contributi a pioggia: finanziata anche una manifestazione che celebra Catania capitale della Sicilia

Il tradizionale derby fra Palermo e Catania si è animato anche all’Assemblea Regionale Siciliana nella lunga notte che ha portato la commissione Bilancio ad approvare una valanga di 364 nuovi emendamenti che dilatano la spesa. Finanziando anche lo scorrimento delle vecchie graduatorie dell’Irfis; l’istituto potrà ora pagare gli imprenditori che hanno partecipato ai vecchi bandi mentre resta un mistero il motivo per cui non viene fatta l’assegnazione dei fondi destinati all’editoria, affidati alla stessa Irfis e finiti stranamente in un limbo. Si tratta non di regalie ma di finanziamenti da restituire, per i quali ha fatto richiesta di accesso anche la nostra società editoriale.

L’emendamento su cui più di tutti si è discusso è proprio quello che ha animato il derby con i deputati palermitani: è successo quando i deputati etnei hanno presentato una norma che che stanzia 80 mila euro in favore dell’associazione Fare Musica. Fin qui nulla di strano, considerato che in quelle stesse ore, era quasi mezzanotte, erano già stati approvati 202 emendamenti che comportano la spesa di 7 milioni e 926 mila euro per finanziare feste natalizie, presepi viventi e altre sagre a vantaggio dei Comuni (cioè dei collegi elettorali dei deputati). Il derby si è acceso quando i deputati palermitani hanno visto a cosa servivano gli 80 mila euro dell’ultimo emendamento: la fondazione Fare Musica li utilizzerà per il festival Regno di Sicilia-Catania Capitale. Una kermesse intitolata a Federico III, discendente del più noto Federico II («eroe» dei palermitani), che scelse proprio Catania come sede della sua reggenza del Regno di Sicilia. E così a Palermo si celebra ovunque e da sempre lo Stupor Mundi e adesso anche Catania celebrerà un «suo» Federico, dichiarandosi capitale della Sicilia almeno per una kermesse. Va da sé che, da veri gentlemen, i deputati palermitani hanno fatto passare anche l’emendamento per celebrare Catania Capitale.

