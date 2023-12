All'attivista iraniana Parisa Nazari il premio di Amnesty International Sicilia

L’attivista di origine iraniana Parisa Nazari - farmacista, interprete e mediatrice culturale - riceverà il premio Human Rights Defenders 2023 di Amnesty International Sicilia. Ogni anno il Forum Human Rights Defender premia gli attivisti che rischiano la vita per difendere i diritti umani nel loro paese o che, costretti, si battono da lontano per mantenere viva l’attenzione sulle innumerevoli violazioni e repressioni perpetrate ancora e in più parti del mondo, come avviene in Iran, dove, dalla morte di Mahsa Amini, si continua a lottare al grido «Donna, Vita, Libertà». Il premio a Parisa Nazari sarà consegnato il prossimo 15 dicembre a Catania.

Nella foto Parisa Nazari con il regista iraniano Ali Shams e altri due interpreti dello spettacolo «Fattorie degli umani» , Aleandro Fusco e Piero Cardano, andato in scena a Teheran nel 2015