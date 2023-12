Catania, De Luca confermato presidente provinciale del Movimento cristiano lavoratori

L’avvocato Piergiuseppe De Luca è stato confermato per acclamazione presidente provinciale di Catania del Movimento cristiano lavoratori, al termine del 14° congresso che si è tenuto nella sala conferenze del Museo diocesano. Insieme ai vice presidenti, anch’essi riconfermati Paolo Ragusa e Michele Cristaldi, resterà in carica per i prossimi cinque anni. Eletti anche gli altri organi statutari, in rappresentanza degli oltre 3.000 iscritti.

Nella sua relazione Piergiuseppe De Luca ha sottolineato il trend di crescita del Mcl in provincia di Catania negli ultimi anni. Si è passati dai 794 iscritti del 2019 ai 2.400 del 2021, nonostante l’emergenza pandemica, fino agli oltre 3.000 nell’anno che sta per concludersi. Di pari passo si è capillarizzata la presenza nel territorio e sono aumentati i servizi tramite i patronati e i Caf. «L’attività di solidarietà è stata semprepresenta e ci siamo adeguati alle difficoltà: dai pacchi alimentari siamo passati ai buoni spesa, per un valore di circa 5.000 euro, agli zainetti con tutto l’occorrente per la scuola che abbiamo donato ai bambini di famiglie in difficoltà. I piccoli pazienti dell’ospedale San Marco – continua De Luca – hanno ritrovato il sorriso con le imprese dei Super eroi, abbiamo fatto conoscere la gioia di navigare a ragazzi con disabilità e, infine, regalato 50 palloni da calcio alla parrocchia del Tondicello della Plaja, affinché trascorrano in oratorio il loro tempo libero e non in strada. Nel prossimo quinquennio proseguiremo su questa strada, con un’attenzione particolare alla formazione e qualificazione dei giovani tra i 18 e 29 anni, inoccupati e inoccupabili per mancanza di competenze».

Nel corso del partecipato appuntamento congressuale sono intervenuti, per un saluto, tra gli altri: l’arcivescovo di Catania, Luigi Renna; il sindaco Enrico Trantino, gliassessori regionali Andrea Messina e Marco Falcone, la senatrice Dafne Musolino, il deputato Giuseppe Castiglione, Nicola D’Agostino dell’assemblea regionale siciliana e il sindaco di Tremestieri Etneo, Santi Rando.