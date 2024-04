Catania, cresce il numero dei residenti stranieri: nel 2024 si registra il +4%

«Il comune interesse nella carità, che anche quest'anno si arricchisce del prezioso contributo dell'Ufficio pastorale per i Migranti - spiega don Nuccio Puglisi -, non può non tenere in considerazione, oltre all'urgenza di soccorrere al meglio questi nostri fratelli, un necessario focus sugli strumenti e sulle risorse che possono aiutarci a sostenere questo impegno, ricordando sempre che, dietro ogni migrante, vi è sempre un uomo o una donna, un bambino, un dramma, una storia». Storie di migranti che raccontano anche il consolidamento della loro presenza sul territorio, andando oltre l’emergenza di viaggi e arrivi.

Lo dicono le imprese straniere attualmente registrate in Sicilia, pari a circa 30mila secondo dati Unioncamere, con un’incidenza in crescita - circa 200 imprese in più tra il primo e secondo semestre del 2023 - ma ancora contenuta sul totale delle imprese regionali (6,3%)mentre altrove, in realtà dove il tessuto produttivo è più ramificato, i valori assumono un altro tenore: Liguria (16%), Toscana (15,8%), Emilia-Romagna (13,7%),Lombardia (13,6%). A Catania, dove sono poco meno di 1.500, l’incidenza è ancora più bassa (5,3%).Elementi di conoscenza necessari per saper leggere il presente e costruire il futuro.

«Il rapporto Immigrazione Caritas Migrantes - evidenzia don Carlo Palazzolo -rappresenta per la comunità diocesana di Catania e per quanti operano per l'edificazione di una società che sappia accogliere e integrare i migranti, un importante strumento di conoscenza, di discernimento e di ricerca. Questo strumento, infatti, permette di prendere coscienza della realtà in cui viviamo, che va assumendo un volto sempre più multiculturale e multi religioso, e di guardare ai migranti non come numeri, o peggio ancora come dei nemici da combattere, ma come persone da riconoscere e tutelare e alle quali va riconosciuto il diritto di emigrare, di restare odi ritornare nella propria terra”. L’azione di analisi condotta da Caritas e Migrantes, ricorda don Carlo, permette di conoscere i vari volti della migrazione, spesso relegata alla sola dimensione emergenziale, e di “aprire il cuore ad una nuova narrazione dove ciascuno di noi gode di una responsabilità personale e sociale, sia come cristiani che nel migrante riconoscono il volto di Cristo, sia come cittadini che si impegnano ad edificare una società che sappia includere e non escludere, che sappia convivere e camminare insieme nello spazio dei valori della fratellanza umana».

In Italia, allargando ulteriormente il raggio dell’analisi, c’è una tendenza ormai consolidata con oltre 5 milioni di cittadini stranieri residenti nel 2023, dato in crescita rispetto al 2022, in maggioranza nel Nord Italia (59,1% dei residenti totali). A fronte di questi numeri, c’è comunque un elemento evidenziato di particolare rilievo che si lega in generale alla tendenza alla denatalizzazione in atto nel Paese: “Secondo i dati forniti nel Rapporto - spiega Simone Varisco - i nuovi nati stranieri dal 2012 al 2021sono diminuiti del 28,7%, passando da quasi 80 mila a meno di 57 mila: è ormai da un decennio che il numero di nuovi nati stranieri diminuisce costantemente e sempre più (-5% negli ultimi due anni)”.