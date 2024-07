Catania, è morto Antonino Recca: ex rettore e presidente del coordinamento regionale dell'Udc

Nel 1999 viene eletto Preside della facoltà di Ingegneria mantenendo l'incarico fino al 2005. Nel 2006 è eletto Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Catania. Nel 2009 viene rieletto ed è rimasto in carica fino al 2013. Dal 2020 è in quiescenza.

Dopo essersi laureato in chimica nel 1973 a pieni voti presso l'Università degli studi di Catania, è stato assistente di chimica organica industriale e fisica tecnica e per un breve periodo ha svolto ricerca anche a Colonia. Dal 1986 è Professore ordinario. Successivamente ha ricevuto anche la cattedra di Scienza e Tecnologia dei materiali e coordinatore di due dottorati presso la facoltà di Ingegneria.

Lutto nel mondo accademico: è morto, all'età di 74 anni, Antonino Recca, ex rettore dell’università di Catania con la passione per la politica. Era malato da tempo e oggi è deceduto nella sua città natale.

Recca è stato coinvolto, in passato, nell'indagine denominata Mailgate. Era stato condannato, in primo grado, ad un anno di reclusione per utilizzazione dei dati segreti a fini non patrimoniali. Il Tribunale infine aveva stabilito, in solido con un altro imputato, il pagamento del risarcimento a 20.000 euro. Il processo è nato, nel 2012, dopo che alcuni studenti che avevano ricevuto delle mail di propaganda elettorale dall’indirizzo di posta elettronica dell’Università. La sentenza è stata appellata e il processo di appello si è concluso lo scorso 1 febbraio.