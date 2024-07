Francesco Curcio è il nuovo procuratore capo di Catania, l'ha spuntata su Puleio per un voto

Francesco Curcio è il nuovo procuratore capo di Catania. Lo ha deciso il plenum del Consiglio superiore della magistratura. L’attuale procuratore di Potenza ha ottenuto 13 voti, uno in più rispetto altro candidato, il procuratore aggiunto del capoluogo etneo, Francesco Puleio. Due consiglieri e il vicepresidente si sono astenuti. Curcio subentra a Carmelo Zuccaro che ha lasciato l’incarico per ricoprire quello di procuratore generale a Catania.

In magistratura dal 1987, Curcio ha iniziato la sua carriera come Pm a Santa Maria Capua Vetere, mentre tra il 1995 e il 2012 è stato pubblico ministero a Napoli. In seguito, fino al 2018, anno della nomina a procuratore di Potenza, è stato sostituto alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.