I funerali di Trantino a Catania, l'arcivescovo: «Da lui si tragga esempio»

«Tutta la città di Catania, tutta l’Italia si stringe attorno a lei, caro Enrico nostro sindaco, a sua sorella Maria Novella, perché il suo papà non apparteneva più solo alla sua famiglia, ma alla intera comunità catanese». Così l’arcivescovo di Catania monsignor Luigi Renna nell’omelia pronunciata stamane in cattedrale gremita in occasione dei funerali dell’avvocato Enzo Trantino, parlamentare per nove legislature e padre del sindaco Enrico, morto nei giorni scorsi all’età di 90 anni. Alle esequie ha partecipato, tra gli altri, il ministro Nello Musumeci.

«Ora - ha aggiunto monsignor Renna - rimane la sua memoria nella famiglia, nella comunità, nel Paese, in coloro che con lui hanno condiviso la stessa passione politica. Un’ultima cosa mi preme dire, a beneficio della nostra Catania: non dite Enzo Trantino è stato un uomo d’altri tempi per sottolineare la nobiltà d’animo e la dirittura morale. No, è stato un uomo del nostro tempo e tanti da lui, e come lui, traggano esempio, perché nessuna linea temporale rimanga orfana di chi ha a cuore, con animo retto, il bene comune».