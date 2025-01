Militello in Val di Catania, Mattarella inaugura una scuola ristrutturata: la frequentò Pippo Baudo

Un lungo applauso di numerose persone presenti all’esterno ha accompagnato il taglio del nastro, da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per l’inaugurazione, a Militello in Val di Catania, del plesso scolastico dell’istituto onnicomprensivo statale Pietro Carrera che è stato ristrutturato e adeguato alle norme antisismiche.

Mattarella: occorre pienezza di cittadinanza per tutti

«Da Militello parte una esortazione, una condivisione di opinioni che non è soltanto nell’interesse di questa città, ma di tutti i Comuni del nostro Paese grandi e piccoli di pianura di montagna, di area interne che avvertono quanto il vincolo nazionale sia essenziale per ciascuno di loro, quando sia indispensabile, quindi garantire nel territorio intero del nostro Paese servizi adeguati, collegamenti adeguati e condizioni di pienezza di cittadinanza per tutti cittadini per tutte le donne e i giovani del nostro paese».

Lo ha detto il presidente Mattarella a Militello Val di Catania.