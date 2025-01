Tac e risonanze dopo le ore 20 e nei giorni festivi al Policlinico di Catania La mossa per abbattere le liste d'attesa

Una nuova iniziativa con il duplice obiettivo di implementare l’efficienza dei servizi radiologici e mirare all’azzeramento delle liste d’attesa per le prenotazioni effettuate nel 2024 tramite il Centro Unico Prenotazioni è stata avviata dall’Azienda ospedaliero universitaria Policlinico G. Rodolico - San Marca di Catania. Lo rende noto la stessa Azienda.

Il nuovo sistema è operativo da oggi con la finalità di incrementare l’offerta assistenziale a fronte di richieste provenienti da tutta la provincia, mettendo in campo uno dei progetti condivisi con l’assessorato regionale alla Salute.

Il piano si traduce in un incremento dell’offerta di esami Tac e Risonanza Magnetica, che verranno effettuati anche in orari serali (dopo le ore 20) e nei giorni festivi, assicurando una diversa disponibilità dei servizi per l’utenza. Ciò darà anche la possibilità di scegliere orari più comodi, riducendo il disagio per coloro che hanno difficoltà a ritagliarsi tempo durante la giornata lavorativa, dice l’Azienda che potrà aumentare i tempi di utilizzo delle apparecchiature diagnostiche durante la giornata, riservando più spazio agli esami dei pazienti ricoverati.