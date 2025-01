Esplosione a Catania, Bianco in pressing: «Non si può ignorare la disperazione dei senzatetto»

L’ex ministro dell’Interno Enzo Bianco parla in una nota della situazione degli sfollati dopo l’esplosione di San Giovanni Galermo di alcuni giorni fa. E sollecita un intervento per aiutare queste persone. «Decine di cittadini mi hanno contattato lamentando la situazione inaccettabile in cui versano. Dicono che non si è trovata una soluzione per alloggiare dignitosamente le persone costrette a abbandonare le proprie case. Sono davvero profondamente addolorato. È inaccettabile che a distanza di diversi giorni dall’esplosione di San Giovanni Galermo non si sia ancora trovata una soluzione per offrire un ricovero dignitoso alle persone costrette a abbandonare le proprie case». Sottolinea il presidente dei LiberalPd.

«Ci sono famiglie – aggiunge Bianco – allontanate temporaneamente per sicurezza, ma ce ne sono altre la cui casa è ridotta in macerie e quindi hanno perduto ogni certezza abitativa. In ogni caso sia per gli uni che per gli altri bisogna urgentemente fare qualcosa. Invece giunge un assordante silenzio. Ignorano a Palazzo degli Elefanti il grido di disperazione di queste persone oppure non sanno cosa fare?»