Asp di Catania, è on-line il servizio prenotazione vaccini

Da oggi all’Asp di Catania le prestazioni vaccinali si prenotano on line. È il primo servizio di prenotazione on line delle vaccinazioni ad essere attivato in Sicilia. In questa prima fase il sistema sarà avviato solo per la vaccinazione anti papiliomavirus (HPV) per i cittadini che abbiano compiuto l’11° anno di età e fino al compimento del 27°. «Il miglioramento dei servizi - afferma il direttore generale Maurizio Lanza - si misura oggi anche sulla possibilità di ridurre i tempi di prenotazione e di facilitare le opportunità di accesso dei cittadini. Con questo sistema, accogliendo le sollecitazioni all’innovazione dei servizi che provengono dall’Assessorato regionale alla Salute puntiamo con decisione sulla semplificazione e sulla digitalizzazione per rispondere alle esigenze quotidiane dei cittadini e delle famiglie, con sguardo attento alla sicurezza e alla integrazione dei servizi».

«È il primo step di un processo che abbiamo avviato - conclude Lanza - e che ci porterà da qui a breve ad altre

importanti novità, la prima delle quali è il nuovo Centro unico prenotazioni (Cup)».(ANSA).

