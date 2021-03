A Catania il primo ambulatorio pediatrico post-Covid della Sicilia

Al Policlinico di Catania, presidio San Marco, apre un ambulatorio pneumologico pediatrico per i bimbi guariti dal Covid per un percorso di controllo e monitoraggio di quelli che vengono definiti "sintomi post-Covid" o "long Covid". Questa mattina sono stati presi in carico i primi 5 piccoli pazienti.

"Si è ormai accertato che l’infezione da Sars-Cov2 - spiegano dal Policlinico di Catania -, colpisce in egual misura la popolazione adulta e quella pediatrica e che i bambini, che originariamente sembravano essere colpiti da manifestazioni meno gravi della patologia possono presentare disturbi anche dopo la negativizzazione del tampone".

Il direttore generale, Gaetano Sirna, accogliendo le richieste pervenute anche dalla Federazione Medici Pediatri di Catania, Siracusa, Ragusa, Agrigento, Caltanissetta ed Enna, ha ritenuto opportuno predisporre un servizio di pneumologia dedicato al controllo dei bambini post-Covid.

Attualmente il Presidio Ospedaliero di Librino, e in particolare il reparto di Pediatria, diretto da Raffaele Falsaperla, è stato individuato da una direttiva dell'assessorato regionale alla Sanità, Centro Pediatrico per la gestione del bambino Covid positivo. Dunque, l’apertura di un ambulatorio “post covid pediatrico” si inserisce in un percorso di cura già tracciato all’interno dell’Azienda.

"Dopo l’apparente guarigione, la persistenza dei sintomi, definita come “post-COVID” o “long-COVID”, vede nella cosiddetta “sindrome infiammatoria multisistemica pediatrica (PIMS) post-COVID” la più seria delle manifestazioni cliniche", spiegano dal presidio ospedaliero. "Ma questa non è l’unica manifestazione clinica del long-COVID; spesso infatti, i bambini continuano a presentare anche dopo la negativizzazione del tampone sintomi quali tosse, astenia, scarsa tolleranza all’esercizio fisico, senso di costrizione toracica, cefalea, febbricola, diarrea, disturbi psichiatrici".

