All'aeroporto di Catania raccolta fondi per addestrare cani per pazienti diabetici

La Sac, società di gestione dell’aeroporto di Catania, sostiene il Distretto 108 Yb Sicilia dei Lions nella raccolta fondi per l’addestramento di cani per i pazienti diabetici e per il sostegno di un Centro Nazionale Lions dedicato alla loro formazione.

L’iniziativa è stata presentata nella Hall partenze dello scalo etneo, dove è stata posizionata la teca trasparente per la raccolta dei contributi e delle offerte. Erano presenti Francesco D’Amico, direttore commerciale e marketing della Sac, Giuseppe Interdonato e Sandro Romano, rispettivamente direttore generale e consigliere di Sac Service, il governatore del Distretto 108 Yb Sicilia Francesco Cirillo, Giuseppe Daidone del Lions Club Siracusa Eurialo e Alfio Ingiulla educatore e comportamentista cinofilo responsabile del Progetto Serena onlus in Sicilia e presidente e Direttore tecnico cinofilo della associazione "Il Capo Branco".

