Cellule staminali, docente dell'Università di Catania sulla copertina di una rivista americana

La professoressa giarrese Venera " Vera" Cardile, ha ottenuto un importante riconoscimento dalla rivista americana World Journal of Stem Cells.

La rivista internazionale pubblicata da Baishideng Publishing Group si occupa di cellule staminali. La professoressa Cardile, associato di Fisiologia al Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche dell'Università di Catania, ha ottenuto la copertina del numero di ottobre della prestigiosa rivista scientifica internazionale. Un vero e proprio riconoscimento alla docente dell'ateneo catanese per le sue pubblicazioni scientifiche.

La rivista World Journal of Stem Cells, di cui la professoressa Cardile è membro dell'Editorial Board, fornisce a studiosi e lettori di vari campi delle cellule staminali una piattaforma per pubblicare articoli di ricerca clinica e di base di alta qualità oltre che per comunicare i risultati della propria ricerca online.

© Riproduzione riservata