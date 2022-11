No alla plastica e agli sprechi in una scuola di Catania: installate 4 colonnine d'acqua potabile all'Ic Petrarca

Quattro erogatori di acqua, uno per ogni plesso. E' la lodevole iniziativa dell'Istituto comprensivo "Francesco Petrarca" di Catania che ha installato nei corridoi le case dell'acqua Casablu School, in ottica transizione ecologica e quindi per evitare il consumo della plastica. L'inaugurazione delle colonnine che erogano acqua potabilizzata, è avvenuta lunedì scorso e rientra nei tanti progetti dell’Istituto.

Oltre ai docenti e agli alunni, che hanno ricordato quanto importante sia il risparmi dell'acqua e il non consumo di plastica, presenti anche i membri del Consiglio d’Istituto, il Presidente della quarta municipalità, Elio Buceti, il consigliere comunale Sebastiano Anastasi, la responsabile della refezione scolastica del comune di Catania, Lucia Ferrara, il parroco del quartiere, Don Aristide e il dirigente scolastico, Giuseppe Sebastiano Adonia.

